YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu

Temel Yetenek Testi'nde, şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu.

Üniversiteye giriş kapsamında yaklaşık 2.5 milyona yakın adayın katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020'de Türkçe dersinde, Mabel Matiz'in 'Maya' albümünden adaylara soru geldi.

ŞARKI SÖZÜNDEN SORU

Sınavın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltildi

Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz'in ‘Fırtınalar' adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle sınava damgasını vurdu.