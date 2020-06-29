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- YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu
YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu
Temel Yetenek Testi'nde, şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 14:44
Üniversiteye giriş kapsamında yaklaşık 2.5 milyona yakın adayın katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020'de Türkçe dersinde, Mabel Matiz'in 'Maya' albümünden adaylara soru geldi.
ŞARKI SÖZÜNDEN SORU
Sınavın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltildi
Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz'in ‘Fırtınalar' adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle sınava damgasını vurdu.