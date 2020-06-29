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    YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu

    YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu

    Temel Yetenek Testi'nde, şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 14:44
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    YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu #1

    Üniversiteye giriş kapsamında yaklaşık 2.5 milyona yakın adayın katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020'de Türkçe dersinde, Mabel Matiz'in 'Maya' albümünden adaylara soru geldi.

    ŞARKI SÖZÜNDEN SORU

    Sınavın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltildi

    Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz'in ‘Fırtınalar' adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle sınava  damgasını vurdu.

    YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu #2

    YKS'ye Mabel Matiz sorusu damga vurdu #3

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