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    Yozgat'ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı

    Yozgat'ta dere yatağında mahsur kalan iki inek vatadaşların ve ekiplerin yardımıyla özgürlüklerine kavuşturuldu.
    • 01.06.2022 - 22:58
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 23:00
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    Yozgat'ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı

    Yozgat'ın Çekerek ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi kırsalında besici İbrahim Coşkun’a ait iki büyükbaş hayvan otlanırken dere yatağına girdi.

    Ekipler ve vatandaş ortak çalıştı

    Dere yatağından çıkamayan ve orada mahsur kalan büyükbaş hayvanları, vatandaşlar bulundukları yerden çıkarmak istedi. Başarılı olamayan vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

    Yozgat'ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı - Video

    2 saat sonra inekler kurtarıldı

    Bölgeye gelen ekipler, vinç ile inekler için kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan inekler, kontrollü şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak çıkartılarak sahibine teslim edildi.

    Mahalle muhtarı Mithat Yazar, dere yatağı çok uzun olduğu için iki büyükbaş hayvanın mahsur kaldığını belirterek, kurtarma çalışmaları başlattıklarını söyledi.

    Yozgat ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı #1

    "Vinç yardımıyla hayvanları çıkarttık"

    İHA'nın ahberine göre, dere yatağına giren hayvanların sahibi İbrahim Coşkun ise, “Hayvanlar otlanırken dere yatağına girmiş ve çıkamamışlar. Belediyeden ve itfaiyeden yardım istedik, vinç yardımıyla hayvanları çıkarttık" dedi.

    Yozgat ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı #2

    Yozgat ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı #3

    Yozgat ta dere yatağına düşen inekler kurtarıldı #4


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