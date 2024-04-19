Yüksekova'da heyelanlara karşı dağcılar görevde Van-Yüksekova kara yoluna sürekli inen heyelan sonrası dağcı grubu, devreye girerek güvenlik önlemleri altında 2 bin rakımda bellerine bağladıkları halatlarla dev kaya parçalarını indirdi.

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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sık sık heyelanların yaşandığı Yeniköprü mevkiinde Karayolu ekipleri, bu riskli bölgede önlem almak amacıyla dağcı ekipleriyle ortak bir çalışma başlattı.

Taş ve kaya parçaları indirildi

Heyelanın gerçekleştiği ve kaya parçalarının düştüğü alana tırmanan dağcı ekip, potansiyel tehlike oluşturan taş ve kaya parçalarını indirdi. Zorlu koşullarda çalışan dağcılar gün boyunca bu önemli görevlerini yerine getirirken, Karayolu ekipleri de yoldaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Heyelanların önlenmesi için titizlikle çalışan ekipler, araç trafiğini düzenlemek adına yolu periyodik olarak kapatıp açarak araçların güvenli geçişini sağladı. Gelecek günlerde de çalışmaların devam edeceğini belirten ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede güvenliği sağlamak adına Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ekipleri de aktif bir rol üstlendi.

Yüksekova'da heyelanlara karşı dağcılar görevde - FOTO GALERİ



"Levye ve krikomuzun gücü yettiği kadar heyelanı temizliyoruz"

Güvenlik önlemleri altında kaya parçalarını indirdiklerini belirten dağcı grubunun şefi Bülent Metin, şunları söyledi:

Geçtiğimiz kış aylarında ve ondan önceki dönemlerde gece ile gündüz arasında sıcaklık ve soğukluk farklarından dolayı bölgede heyelanlar meydana geliyor. Burada yaşanan heyelanların sebebiyle Karayolu ekipleri ve il bölge müdürlükleri arasındaki temaslardan istinaden buradaki heyelana diğer bölgelerde olduğu gibi müdahale etmeye çalışıyoruz. Levye ve krikomuzun gücü yettiği kadar heyelanın arkasında bıraktığı taşları indirmeye çalışıyoruz. Karayolları ekiplerine yardımcı olmak için buradayız. Onlarda aynı şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyor.

"Acil durumlarda ise yol ivedilikle açılıyor"

Yol güvenliğini sağlamak için polis ekiplerinin çalışma yaptığını belirten Metin,

Karayolları ekipleri bize yardımcı olduğu kadar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de güvenliği sağlamak için buradalar. Polis ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaya çalışıyor. Çalıştığımızda yol trafiğe kapatılıyor, durduğumuzda ise yok trafiğe açılıyor. Acil durumlarda ise yol ivedilikle açılıyor.

şeklinde konuştu.

"2 bin rakımda çift iple çalışıyoruz"

Metin, heyelanın arkasındaki taşlara ulaşmak için uyguladıkları yöntemin uluslararası sertifikalara dayandığını da ifade ederek, şunları söyledi:

Buradaki dağcıların hepsi bu sertifikaya sahip. Çalışmaları çift ip sistemi şeklinde yapıyoruz. İpimizin biri koptuğunda diğer ip bizi hayatta tutuyor. 150 metrelik alanda çalışma yürütüyoruz. Şu an müdahale ettiğimiz alan ise 80 metreliktir. İstasyonlarımız yukarda olduğu için 100 metrelik iplerle aşağı iniyoruz. Adam başı 200 metre ip taşıyoruz. İplerimiz torbalarda bacağımızın arasında taşıyoruz ki düşürdüğümüz taşlar ipe zarar vermesin. Yaklaşık 2 bin rakımdayız. Yüksekova’ya da 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktayız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)