Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı! Kalınlık 40 santimetreyi buldu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli Karayolu'nda tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir dondurucu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü.

Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti.

Araçlar kar içinde adeta kayboldu. Kar yağışına en çok sevin gençler ise kendilerini dışarıya atarak kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

"Dışarıya çıkıp fotoğraflar aldık ve eğlendik"

Feride Özbek isimli vatandaş, “Malum 4 gündür yoğun bir kar yağışı ve hala lapa lapa devam diyor. En güzel tarafı aslında ilçede hava kirliliğine karşı iyi oldu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıkıp fotoğraflar aldık ve eğlendik” dedi.

"4 gündür yoğun bir kar yağışı var"

Araçlar resmen kardan mahsur kaldığını belirten Can Birkan Yıldız, "Yüksekova’da 4 gündür yoğun bir kar yağışı var. Yollar kapalı. Gençlerde fırsatı değerlendirmek için dışarda kar üzerinde doyasıya eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)