Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? 2026 zamlı yurt dışı çıkış harcı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025’e ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

12 aylık ortalama baz alınarak belirlenen %25,49’luk artış oranı, 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı’nı (YDO) da belirlemiş oldu.

Bu oran, vergi, ceza ve harçlarda olduğu gibi yurt dışı çıkış harcı tutarını da doğrudan etkileyecek.

2025 yılında 1.000 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının, 2026 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte zamlı yurt dışı harcı…

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan milyonlarca vatandaş için yeni yıl zamları şimdiden şekillenmeye başladı.

Eylül ayında 1000 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, 2026 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak 1.255 TL’ye yükselecek. Her pasaportla çıkışta ödenecek tutar yeni yıldan itibaren artmış olacak.