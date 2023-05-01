Yusufeli’nin eski merkezi görünmez oldu Yusufeli Barajı'nda, 397,90 milyon metreküp su depolandı. Su yüksekliğinin 126,58 metreye ulaşmasıyla eski ilçe merkezi de tamamen su altında kaldı.

DHA Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli, her geçen gün yükseliyor. Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli havzasında; su yüksekliği 126,58 metreye, depolanan su miktarı da 397,90 milyon metreküpe ulaştı. Binaların dipte kaldığı bölgede suyun yükselmesiyle eski yerleşim yeri de öğrenci yurdu binası dışında tamamen sular altında kaldı. "Hüzünlüyüz, duyguların tarifi zor" Artvin'in Yusufeli ilçesi sakinlerinden Gamze Alkan, “Şu anda yaşadığımız evlerimizin, okuduğumuz okullarımızın yok oluşuna tanıklık ediyoruz. Hüzünlüyüz, duyguların tarifi zor.” dedi. Öğretmen Merve Karataş da “Okuduğum, öğretmenlik yaptığım okul sularla kaplandı. İster istemez insan duygulanıyor.” diye konuştu.