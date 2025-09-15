Zamlı minibüs ücretleri Eylül 2025: İndi-bindi ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam minibüsleri de kapsadı.

İBB Meclisi’nde alınan karar sonrası minibüs indi bindi ücretleri arttı.

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte minibüs yolcuları güncel fiyatları araştırmaya başladı.

Peki, minibüs indi bindi ücreti kaç TL oldu?

MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi’nde alınan karar ile minibüs ücretlerinde artış yapıldı. “İndi-bindi” olarak bilinen en kısa mesafe ücreti 25 liradan 32,50 liraya yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre:

0-4 km arası ücret 32,50 TL,

arası ücret 32,50 TL, 4-7 km arası ücret 34 TL,

arası ücret 34 TL, 7-11 km arası ücret 35 TL,

arası ücret 35 TL, 11-15 km arası ücret 36 TL,

arası ücret 36 TL, 15-20 km arası ücret ise 39 TL oldu.

Öğrenci tarifesi de 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.