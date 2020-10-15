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    Zeytinburnu açıklarındaki yabancı bandıralı gemiye operasyon

    İstanbul Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 12:14
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    Zeytinburnu açıklarındaki yabancı bandıralı gemiye operasyon

    Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Zeytinburnu açıklarındaki yabancı bayraklı ticari gemi kontrol edildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Kontrolde, geminin ambarlarında yaklaşık 2 milyon 845 bin paket beyan dışı sigarayla 38 bin 433 kilogram tütün ele geçirildi.

    Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.

    gemi

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