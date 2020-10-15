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Zeytinburnu açıklarındaki yabancı bandıralı gemiye operasyon

Zeytinburnu açıklarındaki yabancı bandıralı gemiye operasyon

İstanbul Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.