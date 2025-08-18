Ziraat Bankası’ndan velilere müjde: 3000 TL okul desteği verilecek

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Ziraat Bankası, veliler ve öğrenciler için büyük bir destek kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, okul alışverişlerinde toplam 3.000 TL Bankkart Lira kazanılacak.

Kampanya detaylarına göre, Bireysel Bankkart’ın kredi kartı özelliği kullanılarak kitap, kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde ödüller verilecek:

5.000 TL – 9.999 TL arasındaki alışverişlerde 500 TL Bankkart Lira kazanılacak.

10.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 1.000 TL Bankkart Lira kazanılacak.

Toplamda bir kullanıcı, 3.000 TL’ye kadar Bankkart Lira elde edebilecek.

SON TARİH 30 EYLÜL

Kampanya, 15 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya OKUL yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya dahil olabilecek. Ancak, alışveriş yapmadan önce katılımın gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak için işlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS’undan yapılması şart. Aynı gün aynı işyerinde yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek. Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yüklenecek.

Katılım müşteri bazında olup, her müşteri kampanyadan en fazla 3.000 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Öte yandan, ana faaliyeti kitap, kırtasiye, giyim ve ayakkabı olmayan e-ticaret veya fiziki üye işyerlerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor.

