Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? 17 Aralık Çarşamba ZTK maç programı Ligde 16. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler kupa maçlarına çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? 17 Aralık Çarşamba (bugün) hangi maçlar var? İşte maç programı…

Göster Hızlı Özet Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması bugün Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçıyla başlıyor.

Takımlar lig maçlarının ardından kupaya odaklandı.

Bugün ayrıca Çaykur Rizespor - Gaziantep FK ve Trabzonspor - Corendon Alanyaspor maçları da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının geride kalmasının ardından takımlar, bu kez gözünü kupaya çevirdi. Son şampiyon Galatasaray A Grubu'nda yer alırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise C Grubu'nda mücadele edecek. Grup maçları öncesinde futbolseverler, karşılaşmaların tarihini ve günün maç programını merak ediyor. İşte 17 Aralık Çarşamba ZTK maç programı: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN? ZTK grup maçlarının ilk haftası bugün Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçıyla başlayacak. 24 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 ARALIK ZTK MAÇ PROGRAMI 15.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor 18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK 20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

