Zonguldak'ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar
- DHA
- 06.12.2020 - 00:01
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bulunan 2 katlı evin içinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
YATAK ODASININ DUVARINI YIKIP GARAJ YAPTILAR
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından eve giden jandarma ekipleri, yatak odasının duvarı yıkılarak garaj haline getirildiğini gördü.
3 METRE KAZIP KAÇAK KÖMÜR ÇIKARDILAR
Ekipler, odalara ahşap maden direkleri istiflendiği ve evin ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.
Zonguldak'ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar-Video
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçak maden ocağı üretimi yapan F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32) ocak içinde suçüstü yakalandı. Ocaktan çıkarılan 3 şüpheli ile ev sahibi Z.B. (51) gözaltına alındı.
5 TON KAÇAK KÖMÜR ELE GEÇİRİLDİ
Evdeki 5 ton kömür ve çeşitli malzemeler tutanak tutularak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na teslim edildi.