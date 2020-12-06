Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, evin altını kazarak kaçak kömür çıkardığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bulunan 2 katlı evin içinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

YATAK ODASININ DUVARINI YIKIP GARAJ YAPTILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından eve giden jandarma ekipleri, yatak odasının duvarı yıkılarak garaj haline getirildiğini gördü.

3 METRE KAZIP KAÇAK KÖMÜR ÇIKARDILAR

Ekipler, odalara ahşap maden direkleri istiflendiği ve evin ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.

Zonguldak'ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar-Video

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak maden ocağı üretimi yapan F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32) ocak içinde suçüstü yakalandı. Ocaktan çıkarılan 3 şüpheli ile ev sahibi Z.B. (51) gözaltına alındı.

5 TON KAÇAK KÖMÜR ELE GEÇİRİLDİ

Evdeki 5 ton kömür ve çeşitli malzemeler tutanak tutularak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na teslim edildi.