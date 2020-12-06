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    Zonguldak'ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar

    Zonguldak'ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, evin altını kazarak kaçak kömür çıkardığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 00:01
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    Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bulunan 2 katlı evin içinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    YATAK ODASININ DUVARINI YIKIP GARAJ YAPTILAR

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından eve giden jandarma ekipleri, yatak odasının duvarı yıkılarak garaj haline getirildiğini gördü.

    Zonguldak ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar #1

    3 METRE KAZIP KAÇAK KÖMÜR ÇIKARDILAR

    Ekipler, odalara ahşap maden direkleri istiflendiği ve evin ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.

    Zonguldak'ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar-Video

    Zonguldak ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar #2

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kaçak maden ocağı üretimi yapan F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32) ocak içinde suçüstü yakalandı. Ocaktan çıkarılan 3 şüpheli ile ev sahibi Z.B. (51) gözaltına alındı.

    Zonguldak ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar #3

    5 TON KAÇAK KÖMÜR ELE GEÇİRİLDİ

    Evdeki 5 ton kömür ve çeşitli malzemeler tutanak tutularak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na teslim edildi.

    Zonguldak ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar #4

    Zonguldak ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar #5

    Zonguldak ta evde kaçak kazı yaparak kömür çıkardılar #6

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