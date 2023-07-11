İHA
Karadeniz'de yoğun yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi.
Selden hasar alan illerden biri olan Zonguldak'ta da, 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel, büyük zarar verdi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Tabaklar Sokak'tan gelen bir görüntü facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Apartmandan çarşaf uzatarak kurtardılar
Görüntülerde, kamyon kasasında sel sularında mahsur kalan sürücü, vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.
Apartmandan uzatılan çarşafı yakalayan kamyon sürücüsünün kurtarılma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.