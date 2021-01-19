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    Zonguldak'ta kar üzerinde güreş

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karların içerisine girerek güreş tuttu, kar yağışının keyfini çıkardı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 00:01
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 00:14
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    Zonguldak'ta kar üzerinde güreş

    Bu sezon geç gelen kış, büyük küçük herkesin yüzünü güldürdü. Bazı yetişkinler de çocuklar gibi yağan karın keyfini çıkardı.

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kemer ile Balı Mahallesi arasında besi çiftliği bulunan Bülent Taşdibek, kar yağışının keyfini arkadaşı Erdem Baykal ile çıkarttı.

    KARLARIN İÇİNDE GÜREŞ TUTTULAR

    Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal karların içerisine atladı. Daha sonra iki arkadaş karların içerisinde güreş tuttu.

    İki arkadaş dondurucu soğuğa aldırış etmeden karların içerisinde eğlendi.

    Zonguldak'ta kar üzerinde güreş-Video

    Zonguldak ta kar üzerinde güreş #1

    Zonguldak ta kar üzerinde güreş #2

    Zonguldak ta kar üzerinde güreş #3

    Zonguldak ta kar üzerinde güreş #4

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