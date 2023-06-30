Zonguldak'ta motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülüç beldesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde, Gülüç istikametine seyir halinde olan U.A.'nın kullandığı 67 ACV 887 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen R.D.'ye (82) çarptı.

Yaşlı adam ağır yaralandı

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanırken kazayı gören vatandaşlar olayın olduğu yere koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ağır yaralı olan R.D.'yi ilçedeki özel bir hastaneye diğer yaralıyı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü U.A. da tedavi altına alındı.

Daşdemir'in yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Daşdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.