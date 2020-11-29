Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
142.327
7.01%
EXEN Coin
9.01
-3.63%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Zonguldak'ta pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza

    Zonguldak'ta tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası kesildi.
    • AA
    • 29.11.2020 - 12:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza

    Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamasına göre, Çınartepe Mahallesi'nde bir kişinin tehlikeli köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, polis yardımıyla evde arama yaptı.

    KÖPEKLER BARINAĞA YERLEŞTİRİLDİ

    Tehlikeli köpek ırkları arasında yer aldığı tespit edilen 4 köpek, Çaycuma Hayvan Barınağı'na yerleştirildi.

    Köpeklerin sahibi H.Ö'ye, toplamda 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

    Zonguldak ta pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza #1

    Zonguldak ta pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir