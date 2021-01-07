Zonguldak'ta yakıt alan motosikletlinin aracı yandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin, akaryakıt istasyonunda alev aldığı anların ardından yaşanan panik anları görüntülendi.
- DHA
- 07.01.2021 - 03:57
- Güncelleme : 07.01.2021 - 04:07
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Yasin Ç.'nin (23) kullandığı 34 U 8025 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonundan benzin dolumunun ardından alevler içinde kaldı.
MOTOSİKLET KULLANILMAZ HALE GELDİ
Yaşadığı olay karşısında panik yaşayan Yasin Ç., uzun çabalar sonucu motosikleti akaryakıt istasyonunun dışına çıkarttı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının da yardımıyla motosikleti saran alevler kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak'ta yakıt alan motosikletlinin aracı yandı-Video