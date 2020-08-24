Zuhal Topal'la Sofrada ne zaman başlıyor?

Televizyon ekranlarının sevilen yemek yarışmalarından olan Zuhal Topal'la sofrada programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programı ne zaman başlayacak?

FOX TV'nin programlarından biri olan Zuhal Topal’la Sofrada’da yeni sezon için geri sayım başladı. Ekranlara kitlenip programı izleyen seyirciler merakla programın başlayacağı günü bekliyor.

Hem eğlence hem de rekabet dolu olan yarışmanın yeni sezon tarihi belli olurken herkes yarışmanın yeni sezonunda herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak etmeye başladı. İşte Zuhal Topal’la Sofrada ile ilgili tüm detaylar…

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına toplayan Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Sunucu Zuhal Topal’ın enerjisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan yarışmada yine bomba gibi bölümler evlerinize konuk olmak için bekliyor.

Yepyeni yarışmacılar ve en lezzetli menülerle reytingleri sallamak için hazır olan Zuhal Topal’la Sofrada 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAMINDA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Geride bıraktığımız sezon salgın sebebiyle tedbir amaçlı bir villada çekimleri devam eden Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni sezonunda yine çekimler villada gerçekleşecek.

Yarışmanın yeni sezonunda ara ara açık havada sofralar kurulacağı da öğrenilirken diğer yandan yarışmanın yeni sezonunda puanlama sisteminde de bazı değişiklikler olabileceği iddia ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAYINVALİDELER DİSKALİFİYE EDİLEBİLİYOR MU?

Yarışmayı yakından takip eden bazı izleyicilerin puanlamanın gizli yapılması yönünde talepleri olduğu öğrenilirken yine izleyiciden gelen talepler doğrultusunda sunucu Zuhal Topal’ın kayınvalideleri diskalifiye etme hakkı bulunacağı da iddialar arasında.

Yeni sezonda yaşanacak değişiklikler yarışmanın başladığı ilk gün netlik kazanacak.