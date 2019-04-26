ICC'de Mavi Marmara duruşması yapılacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Mavi Marmara duruşması görülecek.

31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail’in Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu’na yapmış olduğu saldırı sonrası ilk kez böyle bir karar alındı.

Mahkeme savcısının İsrail’i yargılamama konusundaki kararlarına karşı mücadelesini sürdüren mağdur avukatları, nihayet istediğini almış oldu.

Taraflar 1 Mayıs 2019 tarihinde tezleri mahkemede sunacak.

SAVAŞ SUÇU İŞLENDİĞİNİ KABUL ETMİŞTİ

Bilindiği gibi Mavi Marmara bayrak devleti olan Komor Devleti adına 14 Mayıs 2013 tarihinde ICC’ye başvuru yapılmıştı. Yapılan başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri suçlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatılmış, ICC savıcısı da İsrail'in savaş suçu işlediğini kabul etmiş ancak ‘Gravity’ (yoğunluk) gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermişti.

SAVCI İTİRAZINI SÜRDÜRDÜ

Mavi Marmara avukatları itiraz ederek, mahkeme savcısının verdiği kararın hatalı olduğunu tüm prosedürleri mahkemeye sunmuştu. Avukatların itirazına karşılık mahkeme savcısının kararının yanlış olduğu ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine hükmedilmişti.

Ayrıca sürecin uzun tutulmasına karşı da 15 Mayıs 2019 tarihine kadar konunun kesin şekilde sonuca bağlanmasına karar verilmişti.

Savcı bu karara da itiraz etmişti.

CANLI YAYINLANACAK

Tüm bu gelişmelerin ardından ICC The Appeals Chamber, 1 Mayıs 2019’da yapılacak duruşmada ICC savcısını ve mağdur avukatlarını dinlemeye karar verdi. Duruşmaya avukatların yanı sıra bazı şehit aileleri, filo organizasyonu temsilcileri ve bazı mağdurlar katılacak. Duruşma ICC web sitesinden canlı yayınlanacak.

HUKUK BÜROSU'NDAN AÇIKLAMA

Mavi Marmara Hukuk Komisyo tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurlar, ICC’nin kuruluş ve işleyiş yasası olan Roma Statüsüne uygun olarak İsrail hakkında soruşturmanın başlatılmasını ve yargılanmasını beklemektedir. ICC’nin İsrail’i yargılamaması için başta İsrail müttefiki ABD’nin tehditlerinin yanı sıra 2010 yılından bu yana tüm yargı mekanizmalarından kaçmak için her türlü tehdit ve şantajların boşa çıkarılması, insanlığa karşı işlenen suçlar için kurulmuş olan bu mahkemenin görevidir. Sayın savcıya ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrımız, özgürce ve adaletin gereği olarak bu soruşturma başlatmasıdır. Unutulmamalıdır ki ICC, gücün hukuku boğma ve sadece kendi tarafına çalıştırma çabası karşısında insanlığın ve mağdurların en kıymetli umududur."