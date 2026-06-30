İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye gidecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Suriye ziyareti kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi, iki ülke arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı' imzalaması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde 'terör örgütleriyle mücadelede kararlılık' mesajı verilecek.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Çiftçi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.