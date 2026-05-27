İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Konya’da kıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla Konya’daki tarihi Kapu Camisi’nde bayram namazına katıldı. Sabahın erken saatlerinde camiye gelen Bakan Çiftçi, namaz öncesinde vatandaşlarla sohbet etti. Namazın ardından cami içerisinde personel ve vatandaşlarla bayramlaşan Çiftçi’ye yoğun ilgi gösterildi.

Bakan Çiftçi, daha sonra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte cami çıkışında vatandaşlarla bir araya geldi.

“BAYRAMLAR, BİRLİK VE BERABERLİĞİN ZİRVEYE ÇIKTIĞI GÜNLERDİR”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Mustafa Çiftçi, dini bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekti. Memleketi Konya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çiftçi, bayramların manevi iklimine vurgu yaptı:

"Bugün Konya’mızdayız, baba ocağındayım. Bayramlarımız; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, millet olma şuurunun en derinden hissedildiği müstesna günlerdir. Bu günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindirir, ihtiyaç sahiplerini gözetiriz. Aynı zamanda geçmişlerimizi dualarla yad eder, kabir ziyaretlerinde bulunuruz."

ŞEHİTLER VE GAZİLER UNUTULMADI

Konuşmasında şehitler ve gazilere de özel olarak değinen Bakan Çiftçi, Türkiye’nin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan asker ve polislerin fedakârlıklarına dikkat çeken Çiftçi, şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını söyledi:

"Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cenabıhak hepsinin şahadetini kabul eylesin. Gazilerimizi de şükranla yad ediyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında fedakârca görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz var. Aziz milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için gece gündüz mücadele ediyorlar."

“EZANLARIMIZ SUSMASIN, BAYRAĞIMIZ İNMESİN”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Çiftçi, Türkiye’nin huzur ve kardeşlik içerisinde geleceğe yürümeye devam edeceğini belirtti.

Çiftçi, “Cenabıhak bizlere bu aziz vatanda birlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın. Devletimize zeval vermesin. Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum” diyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.