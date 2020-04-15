taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8973
Euro
7.5077
Altın
1718.64
Borsa
96022.31
Gram Altın
381.081
Bitcoin
46423.85

İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerindeki karantina bitti

Koronavirüs salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri sürerken, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerindeki karantina bitti

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede topyekun yürütülen mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınıyor ve bu kararlar titizlikle hayata geçiriliyor.

227 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA UYGULAMASI SÜRÜYOR

Bu kapsamda; bugün saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki, 3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin merkezi, 6 belde, 85 mahalle, 115 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam nüfusu 251 bin 726 olan 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.

Öte yandan, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şaşkına çevirdi
Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde yüzen koronavirüslü olduğu düşünülen tabutlar paniğe sebep oldu.
BM'den İdlib'e 54 tır yardım
Tırlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği
Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit babası Duran Şahin, koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına 100 adet siperlik hediye etti.
Boğaz'a evsel atık su deşarj eden gemiye rekor ceza
İstanbul Yeşilköy açıklarında Boğaz'a evsel atık su deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine, 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
369
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1819
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
377
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
243
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
266
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
328
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
İrem Sak'tan Mustafa Sandal itirafı
107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir