İçişleri Bakanlığı duyurdu: Motosikletlere yeni önlemler

İstanbul başta olmak üzere trafikten kaçmak isteyenler motosikletlere yöneldi.

Motosikletlerin yaygınlaşması, kaza oranlarını ciddi şekilde artırdı.

İçişleri Bakanlığı, hem son verileri paylaşırken hem de kazalara önlem olarak yeni eylem planını duyurdu.

MOTOSİKLETLERİN KAZA ORANI ÇOK YÜKSEK

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı yüzde 21,3 olurken, kazalara karışma oranı yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

Motosikletlerin karıştığı kazalarda motosikletin kusur oranı yüzde 67,7 olarak belirlendi.

HIZ İHLALİ ÖNE ÇIKTI

Bu kusurların yüzde 49,3’ünü hız ihlali, yüzde 17,3’ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, yüzde 7,1’ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu.

MOTO KURYELERDE KAZA ORANI YÜKSEK

Verilerde moto kuryelere ilişkin tablo da dikkati çekti.

Toplam motosikletlerin yüzde 1,4’ünü oluşturan moto kuryelerin kazalara karışma oranının yüzde 19,8 olduğu tespit edildi.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Bakanlık, motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla bir eylem planı hazırladı.

Eylem planında; hız ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırılık, kırmızı ışık ihlali, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, ters yönde araç kullanma, trafikte akrobatik hareketler yapma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallere yönelik denetimlerin artırılacağı açıklandı.

P1 YETKİ BELGESİ DENETİMLERİ

Moto kuryelere yönelik kontrollerde ise "P1" yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak.

Eylem planı çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Ayrıca Güvenli Motosiklet Kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

Bakanlık, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturacak.