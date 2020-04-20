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İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtım videosunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirdiği açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı, harekete geçti ve valilik koordinasyonunda 'ekmek dağıtımı nasıl yapılır'ı anlattı.

AA |
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İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtım videosunu paylaştı

İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtım videosunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı, bazı eleştiriler yaptı.

Hedefte ana muhalefet partisi CHP vardı.

CHP'li belediyelerin, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkıştığını aktaran Erdoğan, "Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar." dedi.

"GEÇMİŞTE FETÖ VE PKK DENEDİ"

Adana, İstanbul ve Mersin belediyelerini örnek veren Erdoğan, "Hafta sonu sokak kısıtlamasında sergiledikleri tavrın başka izahı yoktur. Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri, valilikle iş birliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler, geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından denenmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorun ekmek dağıtmak değil VİDEO

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ANINDA VİDEO

"Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız, programsız, izinsiz şekilde yapmaktır." diyen Erdoğan'a İçişleri Bakanlığı hazırladığı bir video ile destek verdi.

Bakanlık; valilik koordinesinde olunca ekmek dağıtımının nasıl olacağına dair adımları paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'ekmek dağıtımı' animasyonu İZLE

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