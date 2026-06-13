İçişleri Bakanlığı: Kırmızı Bültenle aranan 42 suçlu Türkiye'ye getirildi

Suç ve suçlularla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda her yurt içinde hem de yurt dışında önemli operasyonlara imza atılıyor.

İçişleri Bakanlığı, koordinesinde yeni bir operasyon da gerçekleştirildi.

90 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dev operasyonla, Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalandı.

16 farklı ülkede yakalanan şahısların iadeleri sağlanarak Türkiye'ye getirildikleri öğrenildi.

İSİM İSİM AÇIKLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yakalanan şüphelilerin isimleri şu şekilde sıralandı:

“Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G.., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L., N.İ. ile



Ulusal seviyede aranan G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G.”

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerden 58'i Gürcistan, 12'si Almanya, 3'e kişi kişi Bulgaristan ve Yunanistan, 2'şer kişi Hollanda ve KKTC'de yakalandı.

Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’da ise birer kişi yakalandı.

TEK TEK ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle takip edildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahıslar Türkiye'ye getirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." denildi.