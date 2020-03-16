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İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge göndererek, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların gece 24.00'ten itibaren kapatılacağını bildirdi.

AA | 16.03.2020 - 18:01..
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İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 18'e ulaşmasının ardından alınan tedbirler genişletiliyor

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi.

İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti

24.00'TEN İTİBAREN UYGULANACAK

Yayınlanan genelge, insanların bir araya geldiği bir çok yerin kapatılmasını öngörüyor. Genelgedeki kararlar bu gece saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak.

KAPATILACAK MEKANLAR

Kapatılacak alanlar şöyle: Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri.

İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti

BÜTÜN TOPLANTILAR ERTELENECEK

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de geçici olarak ertelenecek.

TAZİYE EVLERİ KAPATILIYOR

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “taziye evleri”nin faaliyetleri saat 24.00 itibariyle durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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