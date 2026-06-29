İçişleri Bakanlığı paylaştı: Depremin yaralarını sarmak için Venezuela’dayız

Venezuela, bugün 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu depremlere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Venezuela halkına taziyelerin de sunulduğu açıklamada, her türlü yardımı sağlamaya hazır olunduğu mesajı da verildi.

TÜRK ARAMA KURTARMA PERSONELLERİ VENEZUELA'DA

Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya, Türk arama kurtarma ekipleri gönderildi.

La Guaira şehrine intikal eden ekipler buradaki çalışmalarına başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAYINLADI

İçişleri Bakanlığı, yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bölgede Türkiye'den görevlendirilen; 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı aktarıldı.

26 BÖLGEDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ülke genelinde 48 uluslararası arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürürdüğü Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) koordinasyonunda belirlenen operasyon sahalarının 29’unda çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Şu anda 26 bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi verildi.

"TÜRKİYE, HER YERDE İNSANLIĞIN YANINDA DURMAKTADIR"

Yapılan açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki yakın ilişki vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen bir anlayışla, ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında durmaktadır.



Venezuela’da görev yapan ekiplerimiz, devletimizin gücünü ve aziz milletimizin merhametini sahaya taşıyarak bu kadim sorumluluğu büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedir.



Dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.”