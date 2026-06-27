İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin geri dönüş verilerine açıklık getirdi

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin geri dönüş süreçlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan farklı açıklamalar sonrası Göç İdaresi Başkanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

2016'DAN BU YANA RAKAM 1 MİLYON 440 BİN KİŞİ

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşılan rakamın, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü olarak Suriye’ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade ettiği belirtildi. Buna göre, bu kapsamda toplam 1 milyon 440 bin 123 kişinin geri dönüş yaptığı kaydedildi.

DEVRİMDEN BU YANA DÖNENLERİN SAYISI 700 BİN

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz tarafından açıklanan 700 bin 120 sayısının ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenleri kapsadığı vurgulandı.

Kurumun güncel verilerine göre Türkiye’de geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 31 olduğu belirtilirken, geri dönüş süreçlerinin devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, geri dönüşlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde gerçekleştirildiği belirtilerek, kamuoyunun resmi verilerle örtüşmeyen iddialara itibar etmemesi istendi.