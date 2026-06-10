İçişleri Bakanlığı ve MGM'den peş peşe uyarılar: Gök gürültülü sağanak yağışlar yolda

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

BATI VE DOĞU KARADENİZ'DE YAŞAYANLAR DİKKAT

Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNDE YAĞIŞLAR YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11-15 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin haritalarına göre, Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar beklenirken, batı bölgelerinde hafta sonuna doğru güneşli hava hakim olacak.

11 Haziran Perşembe günü başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava görülecek.

12 Haziran Cuma günü yağışlı sistem etkisini korurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakların görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonuna girilirken yağışların yurt genelinde daha geniş alanlara yayılması öngörülüyor.

13 Haziran Cumartesi günü Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

14 Haziran Pazar günü de benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin edilirken, özellikle Karadeniz kuşağı ile Doğu Anadolu'da yağışların yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Batı bölgelerde ise yağışların etkisini azaltarak parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin 15 Haziran Pazartesi gününe ilişkin tahminlerine göre ise Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bölümünde güneşli hava görülecek. Buna karşın Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.