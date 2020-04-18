taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak 15.00-00.00 saatleri arasında Türkiye Güven Huzur (2020-3) uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı ve maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

9 SAATLİK UYGULAMADAN BİNLERCE KİŞİ GEÇTİ

Uygulamada, 31 İlde bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralının özellikle 15.00-00.00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerler öncesinden tespit edilerek denetlendi.

10 METREKAREYE 1 KİŞİ

Bu kapsamda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları ve benzeri iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi.

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

51 BİN 170 PERSONEL

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi. 51 bin 170 personel ve 654 dedektör köpeği ile 3 bin 410 noktada gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

ARANAN 364 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Türkiye Güven Huzur (2020-3) uygulaması denetimlerinde, 314 bin 39 şahıs sorgulandı, 364 aranan şahıs tespit edildi, 14 şahıs gözaltına alındı. 8 bin 893 kişiye ve 6 bin 642 iş yerine sahibine adli ve idari işlem uygulandı Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 şahsa ve 65 yaş üstü 2 bin 868 şahıs olmak üzere toplam 8 bin 893 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

7 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ CEZAYI YEDİ

276 bin 497 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlardan 385 toplu taşımaya, 114 ticari taksiye ve 6 bin 511 diğer araçlara olmak üzere toplam 7 bin 10 araç sahibine idari para cezası uygulandı. Uygulamada 10 bin 32 park ve bahçe, 3 bin 131 mesire ve yürüyüş alanı ile 112 bin 850 iş yeri denetimden geçti.

Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten bin 265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve bin 645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 iş yeri sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı

İlginizi Çekebilir
ABD medyası karantina karşıtı propaganda yapıyor
ABD’de Trump hükümetine olan sempatisiyle tanınan Dr. Phil, canlı yayında ulusal karantinanın gereksiz olduğunu vurgulayarak bunun ekonomiyi büyük riske atacağını söyledi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Ebru Şallı'nın 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Minik Pars'ın mezar taşı ise görenleri duygulandırdı.
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Amerika'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının her geçen gün artması Çin'e karşı büyük bir nefretin ortaya çıkmasına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
76
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
65
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
95
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
80
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
95
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
3
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir