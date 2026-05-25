İçişleri Bakanlığı yayınladı: Bayram öncesi nerede radar uygulaması var öğren

Kurban Bayramı'na adım adım...

Bayram tatilinin başlaması ile beraber bazı vatandaşlar memlekete dönüş için yola çıkarken bazıları ise bayram gününü bekliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda yaşanabilecek olası kaza ve aksamalara karşı hazırlıklar yapıldı.

ÖNEMLİ GÜZERGAHLARDA 24 SAAT DENETİM

Bayram nedeniyle milyonlarca vatandaş memleket ve tatil yoluna çıkarken, İçişleri Bakanlığı da trafik güvenliği için ülke genelinde ek önlemler aldı.

'Ocaklara kara haber gitmemesi' amacıyla yürütülen denetimlerde, trafik ekipleri kritik güzergâhlarda 24 saat esasına göre görev yapacak.

YENİ KANUN İLE BERABER KURAL İHLALLERİNE ACIMA YOK

Geçtiğimiz mart ayında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle trafikte saldırgan ve kurallara uymayan sürücülere rekor cezalar getirildi.

Makas atan, yolu kasıtlı olarak kapatan, plakasını gizleyen, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı hız yapan veya alkollü araç süren sürücülere yalnızca yüksek para cezaları değil; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar da uygulanacak.

VATANDAŞLAR İÇİN RADAR UYGULAMASI DEVREYE ALINDI

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği dijital sistemle sürücülere önemli bir kolaylık sağladı.

2025 yılı ortalarında devreye alınan uygulama sayesinde vatandaşlar, seyahat edecekleri güzergâhlardaki trafik denetimlerine dair bilgi alabiliyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan sistem, radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını kullanıcılarla paylaşıyor.

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

“https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari” adresi üzerinden erişilebilen platformda sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergah üzerindeki denetim yoğunluğunu öğrenebiliyor.

Sistem, nokta atışı konum bilgisi vermese de sürücülere yol üzerindeki uygulama sayıları hakkında genel bir çerçeve sunuyor.

SÜRÜCÜLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASI SAĞLANIYOR

Böylece denetimlerden haberdar olan sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanması hedefleniyor.

Paylaşılan veriler, emniyet ve jandarma birimlerinin il genelinde yürüttüğü trafik uygulamalarını kapsarken, bilgiler her 30 dakikada bir güncelleniyor.