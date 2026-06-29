İçişleri Bakanlığı: Yıl başından bu yana ikna yoluyla 134 terör örgütü mensubu teslim oldu

Terörle mücadele devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla teslim olan terörist sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

134 ÖRGÜT MENSUBU İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

Bakanlık açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içinde biri sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 134 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

115 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ TUTUKLANDI

Ayrıca, teslim olan terör örgütü mensuplarından 115'inin tutuklandığı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5'inin ise adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

"MÜCADELEMİZ AYNI AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından teröre yönelik mücadelenin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."