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İçişleri Bakanlığı yine dolandırıcılara karşı uyardı

Kendilerini polis/savcı olarak tanıtıp dolandıranlara karşı İçişleri Bakanlığı, kısa mesaj yoluyla vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 12:09..
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İçişleri Bakanlığı yine dolandırıcılara karşı uyardı

Dolandırıcıların son yıllarda en çok denedikleri yöntemlerden biri de kendilerini, polis/savcı olarak tanıtmak.

Daha önce kandırmak istedikleri kişileri "Adınız PKK/DEAŞ soruşturmasına karıştı" diyerek korkutan dolandırıcılar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek korkuyor.

Bu sayede mağdurlardan para isteyen dolandırıcılar, amaçlarına da ulaşıyor.

İÇİŞLERİ MESAJLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dolandırıcılara karşı vatandaşları kısa mesajla uyaran İçişleri Bakanlığı, bu sabah da mesaj attı.

Bakanlıktan gelen mesajda; "Telefonda kendisini Polis Asker Savcı olarak tanıtıp, ADINIZ FETÖ/PDY vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın." ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı yine dolandırıcılara karşı uyardı

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