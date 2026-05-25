İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

Sayılı günler kaldı...

2026 yılında NATO’nun en kritik gündem başlıklarının ele alınacağı zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi’nde, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

BİRDEN FAZLA KONU ELE ALINACAK

Zirvede NATO’nun savunma politikaları, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa güvenliği, terörle mücadele, savunma harcamaları ve ittifakın geleceğine yönelik stratejik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

Çok sayıda liderin katılacağı organizasyon nedeniyle Ankara’da önemli konular ele alınacak.

İÇİŞLERİ'NDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36. NATO Zirvesi öncesi Bakanlıkta geniş kapsamlı bir güvenlik toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"HAZIRLIKLARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"

“Toplantımızda, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.



Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”