İçişleri Bakanlığı'ndan 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

T.C. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre 5 Mayıs 2026 Salı günü için önemli bir meteorolojik uyarı yayımladı.

Ülkede bahar mevsiminin değişken hava koşulları devam ediyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

5 Mayıs 2026 Salı günü; Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

"OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.