İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı.

Özellikle kuvvetli yağış, sel, dolu gibi riskler taşıyan durumlarda AFAD ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda vatandaşları önceden uyaran MGM, yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.

KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

İçişleri Bakanlığı, son verilere göre bugün için şu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Bakanlık şu bölgeler için uyarıda bulundu:

İstanbul: Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli yağış.

Eskişehir: Doğu kesimleri (Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık).

Ankara: Güneybatı kesimleri (Haymana ve Polatlı).

Doğu Akdeniz: Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli; Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

'OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

21 Mayıs Perşembe günü ise Hakkari çevreleri, Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bakanlık; sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarının takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.