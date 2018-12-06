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İçişleri Bakanlığı'ndan iç güvenlik operasyon açıklaması

İçişleri Bakanlığı son 1 ayda yapılan 9 bin 765 iç güvenlik operasonuna ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 09:51..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Son 1 ayda gerçekleştirilen 9 bin 765 iç güvenlik operasyonunda 194 sığınak imha edildiğini açıklarken, 129 silah 90 mayın 17 bin 591 mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

YİYECEK VE MÜHİMMAT SIKINTISI

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor.

Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 3 ton un, 1,2 ton şeker, 200 kilogram çay, 700 kilogram yağ, 4,7 ton bakliyat ile yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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