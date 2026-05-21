İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı: Batı Karadeniz ve Güney kesimlerde sel riski

Son günlerde Türkiye'de özellikle ilkbahar geçişi nedeniyle bazı bölgelerde benzer kuvvetli yağış olayları yaşanmış, yerel sel ve su baskınlarına yol açmıştı.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında da kısmi değişiklikler olacağını, Akdeniz ve İç Anadolu'da hafif artış, bazı doğu kesimlerde azalma görüleceğini belirtirken, rüzgarın genellikle hafif ve orta kuvvette eseceğini öngörüyor.

BUGÜN İÇİN METEOROLOJİK UYARI YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son verilere dayanarak 21 Mayıs 2026 Perşembe günü için bir meteorolojik uyarı yayımladı.

Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Ayrıca, belirli bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

DUYURULARIN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Bakanlık, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

AFAD da uyarılara uyulması ve resmi mercilerin duyurularının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 21 Mayıs 2026 Perşembe günü; Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor."

YAĞIŞLARIN BİRÇOK İLDE DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

"Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye, Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın güney, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor."

BAKANLIK, OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR UYARISI YAPTI

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."