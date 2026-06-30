İçişleri Bakanlığı'ndan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik açıklama

Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu, uzun süredir gündemde yer alıyor.

Kanun kapsamında belediyelere; sahipsiz hayvanları toplamaları, rehabilitasyonlarını yapmaları, barınak veya uygun yaşam alanları oluşturmaları ve vatandaş güvenliğini tehdit eden durumlara müdahale etmeleri yönünde yükümlülükler getiriliyor.

CİDDİ YARALANMA VE CAN KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

Buna rağmen birçok bölgede başıboş köpek saldırıları yaşanmaya devam ediyor.

Özellikle çocuklar ve yaşlılar, bu olaylarda ağır yaralanma veya yaşamını yitirme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Son yıllarda çeşitli illerde meydana gelen saldırılar, yerel yönetimlerin mevzuata uyumunu ve uygulamadaki yetersizlikleri yeniden tartışmaya açtı.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sahipsiz sokak hayvanı olaylarıyla ilgili inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

"MUĞLA'DA İKİ YILDA 37 VATANDAŞ KÖPEK SALDIRI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜ"

Bakanlık, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden olaylar ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında İçişleri Bakanlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir evladımız ağır yaralanmış, ayrıca son 2 yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlenmiştir.

"BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ BELİRLENDİ"

Erzurum’un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar isimli evladımız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği, Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.

"2 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİR"

Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

"HİLVAN BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA İNCELEME İZNİ VERİLMİŞTİR"

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."