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İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere bayram tatili uyarısı

Her yıl binlerce insana mezar olan yollar, bayram tatillerinde çok daha tehlikeli. Bakanlık; hız limiti, mola, uyulması gereken kurallar için sürücülere hatırlatma yaptı.

AA | 09.08.2019 - 11:21..
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Kurban Bayramı tatili, yarın öğleden sonra başlıyor.

Toplamda 4 buçuk gün sürecek tatil için İçişleri Bakanlığı, sürücüleri uyardı. Her yıl binlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini aktaran Bakanlık, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Hız limitinin aşılmaması gerektiğini yineleyen Bakanlık, özellikle sürücülere "mesafeyi koruyun" mesajını verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere bayram tatili uyarısı

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR

Kazaların yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada; sürücülerden yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, yolcu otobüslerinde ve bireysel seyahatlerde ön ve arka koltuklarda oturan herkesin, uzun ve kısa mesafe ayrımı olmaksızın kesinlikle emniyet kemeri takmaları, korumasız yol kullanıcıları olarak tabir edilen yayalara ve bisikletlilere öncelik vermeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere bayram tatili uyarısı

2 SAATTE BİR MOLA VERİN

Sürücülere ayrıca yaya geçitlerinde daha dikkatli olarak yayalara geçiş önceliğini vermeleri, uykusuz, yorgun olarak ve yeterince dinlenmeden trafiğe çıkmamaları, alışmış oldukları uyku düzeni ve araç kullanma süreleri dışına çıkmamaları, eğer çıkıyorlarsa kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri, kara yolu üzerindeki çalışma alanlarında daha dikkatli davranarak varsa işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları, kara yolu üzerindeki tesis ve yakıt istasyonları dışında bekleme ve duraklama yapmamaları, trafik adabına uygun olarak sabırlı, saygılı ve sakin davranmaları, trafik kurallarına istisnasız uymaları uyarısında bulunuldu. Açıklamada, bu kuralların hayat kurtardığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere bayram tatili uyarısı

YORULDUYSANIZ BIRAKIN

Bakanlığın açıklamasında, ayrıca bayram tatillerini ve seyahatlerini güven içerisinde geçirmesi için sürücülerin, seyahate başlamadan önce nerede dinleneceklerine ve mola vereceklerine ilişkin seyahatlerini planlamaları ve seyahate dinlenmiş olarak çıkmaları tavsiye edildi. Kazaların, varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, sürücülerin yorulduklarını hissettikleri halde, "çok az bir mesafe kalmışken mola verilmez" şeklindeki yanlış bir düşünceyle hareket etmemeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere bayram tatili uyarısı

SÜRAT YAPMAYIN

Özellikle genç ve uzun mesafe deneyimi olmayan sürücülerin, trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirler arası yollar, işletme hızlarının yüksek olduğu kesimlerdir. Bu yollarda istediğimiz her yerde durmak ve duraklamak yasak olduğu gibi çok tehlikelidir. Sürme şeritleri ve banketler değil, dinlenme tesisleri veya akaryakıt istasyonlarının bizlerin kısa süreli dinlenebileceği ve ihtiyaçlarımızı giderebileceği güvenli alanlar olduğu unutulmamalıdır. Araç yoğunluğu veya yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle seyir hızının azaldığı veya durduğu kesimlerden hemen sonra kaybettikleri zamanı telafi etmek için sürat yapılmamalı, bu şekilde çok fazla kazanın meydana geldiği unutulmamalıdır."

İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere bayram tatili uyarısı


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