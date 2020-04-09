İçişleri Bakanlığı'ndan 20 yaş altı için yeni genelge

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan sonra 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı kısıtlamaları için, 81 il valiliğine ek bir genelge göndererek istisnai durumları belirtti.

"ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN GENÇLER VE ÇOCUKLAR..."

Bakanlık taratından gönderilen genelgede, "20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek. Çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak." ifadelerine yer verildi.