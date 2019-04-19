İçkide ilaç olup, olmadığını ölçen bileklik yaptı

Başına gelen ağır olayın ardından, yaşadığı bu durumu başka kadınların da yaşamasına engel olmak isteyen 25 yaşındaki Kim Eisenmann, geliştirdiği tecavüz bilekliğini Almanya'da satışa sundu.

FESTİVALE GİTTİ, TECAVÜZE UĞRADI

Geçen yaz arkadaşlarıyla bir festivale giden 25 yaşındaki Kim Eisenmann isimli genç kadın, bir gün sonra şehrin parkında yaralı ve çıplak bir halde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadına tecavüz edildiğini açıkladı.

Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören Eisenmann, yaşadıklarını atlatır atlatmaz, Xantus Drinkcheck adlı bilekliği tasarlamaya karar verdi.

İÇKİSİNE İLAÇ ATILAN KADIN, TECAVÜZ BİLEKLİĞİ ÜRETTİ

Eisenmann, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarım beni, bu tür ilaçlardan korunmak için birşeyler yapılması gerektiği düşüncesine itti." dedi ve ekledi:

"Bazı araştırmalar yapmaya başladık. Bazı ürünler olduğunu duyduk ama gerçekten yardımcı olabilecek bir şey yoktu. Bu ürünü geliştirmeye böyle başladık."

"BU İLAÇLAR ÖLÜMCÜL, BENİM GİBİ BUNU YAŞAYAN ÇOK KADIN VAR"

Bilekliği belirli bir ilaç üzerinde test etmeye başladığını belirten Eisenmann, söz konusu yasa dışı ilaçların yüksek dozda alındığında baş dönmesi ile uykuya yol açtığını ve alkolle karıştığında ölümcül olabildiğini vurguladı.

Projesiyle ilgili insanlarla konuşmaya başladığında, pek çok kişinin kendi ülkelerinde de bu tür ilaçlara maruz kaldığını anladığını söyleyen Eisenmann, "Almanya'da içkiye ilaç atılması bence gerçekten büyük bir sorun. Benim başıma da geleceğini tahmin edemezdim... Neredeyse herkes, başına bu durum gelen birini tanıyor. Başka insanlarla bunu konuşmaya başladığımızda birçok kişinin yaşadığım olayı yaşadığını anladım." dedi.

"HERKES BANA OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜYOR"

Genç insanların içki içerken güvende kalması için farkındalığın çok önemli olduğunu düşünen Einsenmann, "İçkiye ilaç karıştırmanın en büyük sorunu şu ki, herkes 'Bana olmaz' diye düşünüyor. Festivalde bana olanlardan sonra tehlikenin farkına vardım başıma bir daha gelmesinden korkuyorum ve bu yüzden gece dışarı çıkarken bilekliği takıyorum." dedi.

BİLEKLİK NASIL KULLANILIYOR?

Bilekliği kullanmak isteyenler önce içkilerini bir çubukla karıştırıyor.

Daha sonra beyaz bilekliğin üzerine birkaç damla damlatarak, iki dakika boyunca bekliyorlar. Eğer bileklikteki test alanı, maviye dönerse içkilerine ilaç atıldığını anlıyorlar.



