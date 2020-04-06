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İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşi gözaltına alındı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı ve eşi, adliyeye sevk edildi.

DHA |
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İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşi gözaltına alındı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası acil servisinde sağlık görevlisi olarak çalışan N.B., geçen gün kurul kararı alınarak Vefa Psikiyatri Hastanesi’nde görevlendirildi.

Bu duruma sinirlenen N.B., hastane yönetimine giderek yöneticilerden yer değişikliğini durdurmalarını istedi.

TEHDİT VE HAKARET YAĞDIRDI

Olumsuz yanıt alan N.B., yöneticilere tehdit ve hakarette bulundu. Şikayet üzerine sağlık çalışanı N.B., polis tarafından gözaltına alındı.

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşi gözaltına alındı

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Durumu öğrenen N.B.’nin ev hanımı olan eşi H.B.’ de 17 yaşındaki oğlu ile birlikte hastaneye gelerek, yönetim katındaki idareci kadın görevlilerle tartıştı ve bir kişiyi darbetti.

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşi gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yöneticilerin ihbarı üzerine hastaneye giden polis ekipleri, H.B.’yi de gözaltına alarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Hastane yöneticilerinin şikayetçi olduğu sağlık çalışanı N.B. ve eşi H.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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