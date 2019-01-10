İdil Fırat: Her gün yeniden aşık olduğum adam

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren İdil ve Mert Fırat çifti, mutluluklarını sevenleriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Ünlü çift, hemen her zaman rahat tavırlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, birbirlerini ne kadar büyük bir aşkla sevdiklerini de gözler önüne seriyor. Son olarak İdil Fırat hesabından paylaştığı satırlarla, eşi Mert Fırat’ın yeni yaşını kutladı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN"

İşte İdil Fırat’ın o satırları:

“Her gün yeniden aşık olduğum adam… İyi ki doğmuşsun, iyi ki birbirimizi bulmuşuz. Her günümüz, her senemiz bir öncekinden daha güzel geçsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim…”

İdil Fırat ve Mert Fırat Çifti