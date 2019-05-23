İdlib bombalanıyor: 17 ölü, 58 yaralı

Sivil Savunma Güçlerinin istatistiklerine göre; Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehrinde, rejim güçlerince düzenlenen hava saldırılarında son 24 saat içinde 17 sivil hayatını kaybederken, 58 sivil ise yaralandı.

KASABALARDA ÖLÜM

Maaret el-Numan'da 9 ölü, 20 yaralı bulunurken Sarakib şehrinde hava saldırılarıyla 4 sivil öldü, 20 sivil ise yaralandı. Maaret Hurmah kasabasında 2 ve Cisr eş Şuğur kasabasında ise 1 kişi hayatını kaybederken, Sufuhon kasabasında 17 kişi yaralandı.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI YERLER HEDEF ALINIYOR

Esad rejimi ve müttefiki Rusya; Preve, Hama ve İdlib bölgelerinde iki aydır yaptıkları hava saldırılarında bilinçli olarak sivillerin yaşadığı yerleri hedef alıyor.