28 yaşındaki şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Hocazade Camisi'ne getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

ŞEHİDİN NİŞANLISI KAMUFLAJLA GELDİ

Protokol üyeleri baba Muhyi ve anne Selamet Taş ile aileye taziyelerini iletti. Törene askeri kamuflajla gelen şehidin nişanlısı Fadime Yıldız'ı da yakınları teskin etmeye çalıştı.

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı İZLE

"KOL MESAFESİ BIRAKIN"

İl Müftüsü Celal Sürgeç, törende, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekerek, "Safları sıklaştırmayın aranızda birer kol mesafesi kadar boşluk" bırakın diyerek vatandaşları uyardı.

Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Hocazade Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİYLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Bu arada, şehit Taş'ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 Şubat'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Öte yandan, cenaze tören alanı koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi, katılımcılara maske ve eldiven dağıtıldı, el dezenfektesi yapıldı.