taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5101
Euro
6.9749
Altın
1504.67
Borsa
86967.97
Gram Altın
315.36
Bitcoin
44030.35

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

AA | 20.03.2020 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

28 yaşındaki şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Hocazade Camisi'ne getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN NİŞANLISI KAMUFLAJLA GELDİ

Protokol üyeleri baba Muhyi ve anne Selamet Taş ile aileye taziyelerini iletti. Törene askeri kamuflajla gelen şehidin nişanlısı Fadime Yıldız'ı da yakınları teskin etmeye çalıştı.

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı İZLE

"KOL MESAFESİ BIRAKIN"

İl Müftüsü Celal Sürgeç, törende, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekerek, "Safları sıklaştırmayın aranızda birer kol mesafesi kadar boşluk" bırakın diyerek vatandaşları uyardı.

Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Hocazade Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİYLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Bu arada, şehit Taş'ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 Şubat'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Öte yandan, cenaze tören alanı koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi, katılımcılara maske ve eldiven dağıtıldı, el dezenfektesi yapıldı.

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Terörist Halide Tarı öldürüldü
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
Koronavirüsle mücadelede ellerimizi nasıl yıkamalıyız
Uzmanlar tarafından koronayla en etkili mücadele yöntemi olarak önerilen el yıkama alışkanlığına her ne kadar uysak da, sabunun elin tüm yüzeyine dağılması oldukça önemli.
Camiler boş kaldı, cemaat girebilme umuduyla bekledi
Koronavirüs nedeniyle camiler cuma namazlarına kapatılmış, cemaatle namaz kılınmasının önüne geçilmesi planlanmıştı. Uygulama söylendiği gibi oldu ancak yaşlılar bu durumu pek anlayamayadı...
Pazarda seç al dönemine ara verildi
Koronavirüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarda ambalajsız ürünler seçilemeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Akkul, yoğun bakımda
Burak Akkul, yoğun bakımda
240
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
126
Aydın Doğan banka kuruyor
Aydın Doğan banka kuruyor
210
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
503
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
77
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
125
Muhterem Nur vefat etti
Muhterem Nur vefat etti
146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir