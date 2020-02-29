1 İdlib şehidinin eğitim görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın askerdeki eğitimden son görüntüleri paylaşıldı.

2 Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile idlib'deki durumu konuştu.

3 Kütahya'da fuhuş operasyonu Tavşanlı'da bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

4 Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

5 Kocaeli'de ormanda bulunan yavru bozayı bakıma alındı Gölcük'te, ormanlık alanda bulunan 2 haftalık yavru boz ayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

6 Çavuşoğlu: Ne gerekiyorsa yapıyoruz ABD ve Taliban arasındaki barış anlaşması törenine katılmak üzere Doha'da bulunan Çavuşoğlu, İdlib konusunda masada ve sahada gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.