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İdlib şehidinin eğitim görüntüleri ortaya çıktı

İdlib'de şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın askerdeki eğitimden son görüntüleri paylaşıldı.

İHA | 29.02.2020 - 20:26..
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Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit oldu.

Şehitlerimizin mübarek naaşları memleketlerinde toprağa verilirken, o kahramanlardan biri olan  25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz’ın askerdeki eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib şehidinin eğitim görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

ATIŞ EĞİTİMİNDEN SON GÖRÜNTÜLERİ

Sosyal medyada paylaşılan Zonguldaklı Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (25) eğitim görüntüleri, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Görüntülerde şehit Yılmaz’ın eğitimde atış yaptığı görülüyor.

İdlib şehidinin eğitim görüntüleri ortaya çıktı

İdlib şehidinin eğitim görüntüleri ortaya çıktı

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