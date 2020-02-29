Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit oldu.
Şehitlerimizin mübarek naaşları memleketlerinde toprağa verilirken, o kahramanlardan biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz’ın askerdeki eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı.
İdlib şehidinin eğitim görüntüleri ortaya çıktı VİDEO
ATIŞ EĞİTİMİNDEN SON GÖRÜNTÜLERİ
Sosyal medyada paylaşılan Zonguldaklı Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (25) eğitim görüntüleri, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
Görüntülerde şehit Yılmaz’ın eğitimde atış yaptığı görülüyor.