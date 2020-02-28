İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

Türkiye dün gece şehit olan 33 askerimizin haberiyle sarsıldı...
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberi aile evlerine ulaştı.
ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Acı haberin ailelerine ulaştığı şehitlerimizin isimleri şu şekilde:
(Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin-Afyonkarahisar/Dinar)
(Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz-Antalya/Finike)
(Uzman Çavuş İbrahim Tüzel-Mersin/Erdemli)
(Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı-Kahramanmaraş/Türkoğlu)