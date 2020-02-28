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İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberleri, ailelerine verildi.

AA | 28.02.2020 - 10:36..
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İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

Türkiye dün gece şehit olan 33 askerimizin haberiyle sarsıldı...

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden kimlikleri belli olanların acı haberi aile evlerine ulaştı.

ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Acı haberin ailelerine ulaştığı şehitlerimizin isimleri şu şekilde:

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin-Afyonkarahisar/Dinar)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz-Antalya/Finike)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Uzman Çavuş İbrahim Tüzel-Mersin/Erdemli)

İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı

(Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı-Kahramanmaraş/Türkoğlu)

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