İdlib ve Muhanbal'da 2 askerimiz şehit oldu

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehit olduğu açıklandı.

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında düzenlenen saldırıda da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'ın şehit olduğu öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun'' denildi.

İKİ KARDEŞİNİ DE DAHA ÖNCE KAYBETTİ

Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Nayir’ın şehadet haberi evine ulaştı.

Sivas Valisi Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Nayir’ın Sivas’ın Merkez ilçeye bağlı Alibaba Mahallesinde ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir’a şehadet haberini verdi. Şehidin evine, Türk bayrağı asıldı. Beş kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir’ın bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte vefat ettikleri öğrenildi.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'' mesajını paylaştı.