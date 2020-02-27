taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2005
Euro
6.8215
Altın
1636.16
Borsa
110418.37
Gram Altın
327.16
Bitcoin
55518.81

İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısında 9 askerimizin şehit düştüğü açıklandı.

AA | 27.02.2020 - 23:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu

İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik alçak bir saldırı düzenlendi.

Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit düştü.

Acı haberi Hatay Valisi Rahmi Doğan verdi.

Vali Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

AĞIR YARALILARIMIZ VAR

Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor.

KAN İHTİYACI YOK

Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.

İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu


İlginizi Çekebilir
Beştepe'de güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinin 2 saat sürdüğü öğrenildi.
Koronavirüs anketi yapıldı
Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 62'si koronavirüsün biyolojik bir silah olduğunu düşünüyor.
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımı
AB, 'yasa dışı' olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle 2 kişiye yaptırım kararı aldı.
Türk-Rus heyetlerinin ikinci İdlib görüşmesi sona erdi
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara'da yaptığı görüşmelerde, Türk tarafı, bölgede bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir