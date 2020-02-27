İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu

İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik alçak bir saldırı düzenlendi.
Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit düştü.
Acı haberi Hatay Valisi Rahmi Doğan verdi.
Vali Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
AĞIR YARALILARIMIZ VAR
Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor.
KAN İHTİYACI YOK
Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.