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İdlib'de ağır kayıp veren Hizbullah'ın paniği WhatsApp'ta

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de düzenlediği operasyonlarda Hizbullah militanları da ağır kayıplar verdi. Militanların panik anları, WhatsApp yazışmalarında ortaya çıktı.

AA | 29.02.2020 - 10:16..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin alçak saldırılarına misliyle karşılık verdi.

Operasyonlarda, İran destekli Hizbullah militanları da ağır kayıplar yaşadı.

Esad rejimi saflarında yer alan ve bugüne kadar binlerce masum sivili katleden Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı.

TSK VURDU, HİZBULLAH MİLİTANLARI PANİKLEDİ

TSK operasyonları karşısında Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle suçlayan militanlar, Esad rejimine bağlı güçlerin de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bıraktığını belirtti.

İdlib'de ağır kayıp veren Hizbullah'ın paniği WhatsApp'ta

"RUSLAR YARDIM ETMEDİ, SURİYE ORDUSU KAÇTI"

İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.

İdlib'de ağır kayıp veren Hizbullah'ın paniği WhatsApp'ta

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